Google I/O 2023 stasera alle 19: Novità in arrivo e come seguire l'evento in diretta

Il Google I/O 2023 è alle porte e con esso l’atteso lancio del Pixel Fold, del Pixel Tablet e di nuovi smartphone. La conferenza annuale, pur essendo rivolta principalmente agli sviluppatori, prevede sempre un keynote in cui vengono svelate le ultime novità destinate ai consumatori. Se desideri seguire il keynote in diretta senza partecipare all’evento, ecco tutte le informazioni su quando e dove guardarlo, nonché cosa aspettarsi.

Come seguire l’evento in streaming

Il keynote principale del Google I/O 2023 avrà inizio il 10 maggio 2023 alle 19:00 (ora italiana) e vedrà l’intervento del CEO di Google, Sundar Pichai. Quest’anno l’evento si terrà di persona con un pubblico limitato presso lo Shoreline Amphitheater di Mountain View, in California.

Per seguire il keynote online è possibile farlo dal sito web di Google, dal canale YouTube di Google e attraverso il video incorporato all’inizio di questo post. Se non si riesce a guardare la diretta, è possibile vedere una versione registrata dell’evento su YouTube in un secondo momento.

Cosa aspettarci tra novità software e nuovi dispositivi

Ecco alcune delle novità che ci aspettiamo di vedere durante l’evento:

Il primo smartphone pieghevole di Google, il Pixel Fold , è stato a lungo oggetto di voci e speculazioni, ma la scorsa settimana Google ha sorpreso tutti rendendolo ufficiale con un’immagine e un video. Il dispositivo si piega orizzontalmente, come un libro, e potrebbe avere un display da 5,8 pollici quando è chiuso e uno da 7,6 pollici quando è aperto, le stesse dimensioni del Samsung Galaxy Z Fold 4. Si prevede che il Pixel Fold utilizzi il chip Tensor G2 di Google.

Il Google Pixel 7A è stato oggetto di numerose indiscrezioni negli ultimi mesi, ed è probabile che verrà presentato durante l'I/O 2023. Alcune delle specifiche emerse includono il chip Tensor G2, una fotocamera principale migliorata da 64 MP e una fotocamera ultrawide da 13 MP. Potrebbe inoltre supportare una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e la ricarica wireless. Si prevede che il prezzo sarà di circa €499.

Durante l'evento potremmo anche avere un'anteprima dei futuri Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, proprio come è accaduto per il Pixel 7 durante l'I/O dell'anno scorso. Tuttavia, Google non dovrebbe lanciare ufficialmente questi dispositivi fino all'autunno, quindi è possibile che l'azienda salti l'anteprima e mantenga l'attenzione sui nuovi dispositivi come il Fold. Se Google dovesse mostrare qualcosa, sappiamo già alcune informazioni a riguardo.

Render trapelati da Smartprix e OnLeaks rivelano una barra delle fotocamere ridisegnata sul Pixel 8 Pro, che include tutte e tre le fotocamere in un’unica apertura ovale. Inoltre, sotto il flash è presente un sensore che potrebbe essere un sensore macro o di profondità. I render del Pixel 8 standard, invece, mostrano una configurazione delle fotocamere simile a quella del Pixel 7. Il Pixel 8 Pro dovrebbe disporre di un display da 6,52 pollici con angoli più arrotondati, una fotocamera frontale a foro e 12 GB di RAM, mentre il Pixel 8 standard avrà uno schermo da 6,2 pollici e 8 GB di RAM.