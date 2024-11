Google Maps: da oggi si può segnalare la presenza della Polizia

Se ancora oggi Google Maps rimane il servizio di navigazione più apprezzato ed utilizzato a livello globale, molto lo si deve ai continui aggiornamenti rilasciati in maniera periodica. Voluti dal team di sviluppatori di Big G per far sì che la piattaforma sia sempre al passo coi tempi e ricca di funzionalità uniche.

Come spesso succede in questi casi, anche il colosso americano guarda alla concorrenza per intercettare eventuali necessità della community da integrare nei propri servizi. Ed è quanto successo di recente, con un update che sicuramente potrà rivelarsi molto utile. Come già da tempo succede su Waze, infatti, presto anche tramite Google Maps sarà possibile segnalare la presenza dei posti di blocco e della Polizia. Con un sistema tanto veloce quanto congeniale.

Google Maps: come segnalare la Polizia e i posti di blocco

Già da qualche tempo, su Google Maps gli utenti possono fornire segnalazioni di ogni tipo al resto della community. Un esempio? La presenza di auto in panne, corse chiuse, autovelox mobili e via dicendo. A breve, ci sarà un’opzione in più per tutti. Ossia quella riguardante eventuali posti di blocco.

Con un tasto dedicato chiamato “Polizia”, infatti, l’interfaccia riceverà un maxi aggiornamento pensato proprio per gli utenti alla guida. Basterà fare tap sull’icona e in qualche istante la segnalazione verrà inviata a tutti coloro che si trovano nelle vicinanze. Sia tramite avviso che con un comodo segnale posto direttamente sulla cartina.

Per rendere il tutto ancor più intuitivo, gli sviluppatori di Google Maps hanno modificato l’ordine delle icone e inserito dei colori ad hoc per ogni “categoria”. Incidente e Rallentamento saranno indicati dal rosso e si trovano nella parte superiore, Polizia e Autovelox Mobile saranno invece blu e si troveranno al centro. Infine Lavori in corso e Corsia chiusa, evidenziati col giallo e posti nell’ultima riga della sezione dedicata alle segnalazioni.