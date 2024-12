Google Maps incorpora Waze: una funzione utilissima presto disponibile

Con i loro pro e i loro contro, Google Maps e Waze sono tra le applicazioni di navigazione che possono contare il maggior numero di utenti giornaliere. Sono entrambe di proprietà di Google, e anche la gestione dei due servizi è affidata al team di sviluppatori di Big G. Motivo per cui, già da tempo, si sta procedendo verso un lavoro sempre più sinergico per rendere l’esperienza finale il più possibile completa.

A favore di questa strategia vincente c’è l’ultimo aggiornamento disponibile di Google Maps. Che va ad integrare una delle funzioni più utili in assoluto di Waze proprio all’interno dell’app di Big G. E i consumatori sono già al settimo cielo, era una delle feature più richieste.

Google Maps e Waze insieme: arrivano le segnalazioni degli incidenti

Uno dei punti di forza di Waze è la possibilità di ricevere segnalazioni (e di segnalare) direttamente dalla community. Che siano incidenti, posti di blocco, strade chiuse e via dicendo, con questo sistema si è sempre aggiornati. Ovunque e in qualsiasi momento. Presto tutto questo sarà disponibile anche su Google Maps, al momento solo per gli incidenti.

L’ultimo aggiornamento del servizio di Big G va infatti ad integrare la possibilità di ricevere avvisi condivisi con la comunità di Waze in caso di incidenti lungo il percorso selezionato. Eventuali segnalazioni verranno mostrate nella pagina principale dell’applicazione, con un avviso che indica come i dati siano stati inseriti dagli utenti di Waze.

E proprio come già succede con altre funzioni dell’app, anche in questo caso ci sarà un conto alla rovescia dopo il quale il pop-up sparirà in automatico. Così da non distrarre troppo l’utente alla guida. Quest’ultima novità lascia ben sperare per il futuro tanto di Google Maps quanto di Waze, sempre più propense a lavorare in maniera sinergica per garantire il massimo dell’usabilità alla community da smartphone.