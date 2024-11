Google Maps viene rivoluzionato: il nuovo trucco dell'app da attivare

Sin dal momento del suo lancio, Google Maps ha rappresentato un punto di svolta per milioni di utenti. Questo comodo servizio dà la possibilità di ottenere indicazioni in tempo reale ovunque ci si trovi, oltre ad avere informazioni sui luoghi da visitare, sui mezzi di trasporto e tanto altro. Sebbene sia disponibile anche su browser e in auto, è l’app per smartphone quella che sta ricevendo le maggiori attenzioni da parte degli sviluppatori.

E proprio in questo senso, sta venendo rilasciato in questi giorni un nuovo aggiornamento di Google Maps che include un trucco tutto da scoprire. In molti già l’hanno etichettata come vera e propria rivoluzione, in quanto sarà possibile godere di una novità pazzesca e immersiva come mai prima d’ora. Basterà effettuare l’upgrade, seguire alcuni passaggi e in qualche istante si avrà accesso ad una chicca che renderà l’utilizzo dell’app ancor più funzionale.

Google Maps, cos’è la nuova funzione “Immersive View”

Street View di Google Maps diventa ancor più avanzata grazie al nuovo aggiornamento disponibile per smartphone. È infatti in arrivo Immersive View, uno strumento rivoluzionario che darà la possibilità di vedere la cartina in 3D. Per l’utente ci sarà la possibilità di girare in qualsiasi città in maniera immersiva, così da poter vedere in anticipo tutto il percorso da seguire senza dover nemmeno uscire di casa.

Tutto quello che si dovrà fare è impostare un punto d’arrivo tramite l’apposita barra di ricerca posta nella barra superiore dell’interfaccia di Google Maps, per poi aprire Street View. Qui spunterà un tasto per passare all’immersive View, col passaggio automatico delle immagini dal 2D al 3D.

Pensate per esempio ad un viaggio che avete in programma o ad un luogo che ancora non sapete se merita effettivamente la visita o meno. Avendo a disposizione una cartina tridimensionale, potrete sapere da subito se è ciò che vi aspettate o meno. L’update è in fase di rollout e a breve sarà disponibile per tutti, sia su Google Maps da iOS che da Android.