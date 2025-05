Google Messages introduce l'opzione "Elimina per tutti"

Google Messaggi ha introdotto una rivoluzionaria funzionalità che promette di cambiare il modo in cui gli utenti gestiscono le conversazioni digitali. Con l’arrivo dell’opzione “Elimina per tutti”, gli utenti Android possono ora cancellare completamente i messaggi inviati, rendendoli invisibili a tutti i partecipanti di una conversazione. Questa funzione, già in fase di test tra i beta tester, è ora in fase di rilascio progressivo per un pubblico più ampio, come confermato da un utente di Reddit. Tuttavia, il rilascio dipende da aggiornamenti lato server, quindi non tutti gli utenti potrebbero visualizzarla immediatamente, anche aggiornando l’app all’ultima versione disponibile.

Requisiti tecnici e compatibilità

Per sfruttare al massimo questa nuova funzionalità, sono necessari alcuni requisiti tecnici. La funzione è disponibile esclusivamente nelle conversazioni basate sul protocollo RCS (Rich Communication Services), che Google sta promuovendo come il futuro della messaggistica rispetto agli SMS tradizionali. È fondamentale che tutti i partecipanti alla chat abbiano attivato RCS e utilizzino la versione più recente di Google Messages. Questo approccio garantisce una comunicazione più fluida e avanzata.

Un altro aspetto significativo è la crescente compatibilità iOS. Con l’adozione del protocollo RCS da parte di Apple tramite iOS 18, la funzionalità potrebbe funzionare anche nelle conversazioni tra dispositivi Android e iPhone, a patto che gli utenti Apple abbiano aggiornato i loro dispositivi e attivato il protocollo RCS. Questa interoperabilità rappresenta un passo avanti importante verso una maggiore integrazione tra piattaforme diverse.

Innovazioni future in Google Messages

Google non si ferma qui. L’analisi del codice APK della versione beta 20250331_02_RC00 suggerisce che altre funzionalità innovative sono in arrivo. Tra queste, la possibilità di menzionare altri utenti nei gruppi, notifiche personalizzabili e opzioni per silenziare temporaneamente le notifiche. Questi aggiornamenti puntano a migliorare ulteriormente l’esperienza utente, rendendo l’app di messaggistica sempre più versatile e personalizzabile.

Gemini e l’intelligenza artificiale

Parallelamente, Google sta investendo nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale con il progetto Gemini. Presentato al MWC 2025, Gemini offre funzionalità avanzate come la condivisione dello schermo e il video live, già in fase di distribuzione graduale sui dispositivi Android. Questa tecnologia rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di Google per integrare AI e comunicazione digitale.

Con queste innovazioni, Google Messaggi si posiziona come uno strumento all’avanguardia nel panorama della messaggistica, integrando tecnologie avanzate come RCS e intelligenza artificiale. Tuttavia, il successo di queste novità dipenderà dalla collaborazione tra aziende tecnologiche, operatori di telecomunicazioni e, soprattutto, dall’accoglienza degli utenti. La strada verso una messaggistica universale e senza barriere sembra essere tracciata, con Google che guida il cambiamento.