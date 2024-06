Google One VPN chiude, ma ecco che arriva la nuova versione. Solo per gli utenti Pixel però

Google One VPN cesserà di funzionare il prossimo 20 giugno, ma da subito Google ha preparato la sua sostituzione. VPN by Google One, questo il nome del nuovo servizio, è presente nella beta Android 14 QPR3 Beta 2.2/ Android 15 Beta 2.2 di conseguenza a breve sarà disponibile per tutti gli utenti degli smartphone Google. Solo per loro però. Il motivo della chiusura è presto detto: secondo Google nessuno la stava usando, di conseguenza è stata rimossa. Ma subito reintegrata per una “manciata” di utenti selezionati in una forma più snella e funzionale. Ovvero solo per i possessori di smartphone Pixel.

Questa nuova VPN sarà disponibile per Pixel 7, 7 Pro, 7a e Fold. Google nel suo comunicato ha semplicemente spiegato che ” questa versione di VPN by Google One è ottimizzata per dare il massimo delle prestazioni su Pixel e offrire un’esperienza completamente integrata nelle impostazioni del telefono“. La conseguenza di questa scelta è che chi utilizzava una VPN tramite Google One (pagando 1,99 euro al mese con il primo step di upgrade spazio d’archiviazione) su uno smartphone diverso dal Pixel dovrà cercare un altro servizio. L’offerta di reti VPN è sterminata e per tutte le tasche, basta aprire un qualsiasi video YouTube per trovarsi un preroll a riguardo. A conti fatti però Google One VPN era senza dubbio un servizio efficace e anche molto economico.