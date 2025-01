Google Pixel 7a scontatissimo al -41%: oggi lo paghi 210€ in meno

Il tuo vecchio cellulare è da cambiare? Approfitta subito della maxi promozione sul Google Pixel 7a, oggi disponibile su Amazon a soli 299 euro con un mega sconto del 41%.

In questo modo potrai risparmiare ben 210 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile pagare anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Google Pixel 7a: tutte le specifiche tecniche

Il Google Pixel 7a è un ottimo smartphone che si contraddistingue per un eccellente rapporto qualità-prezzo grazie ad una serie di specifiche tecniche all’avanguardia.

Il suo fiore all’occhiello è il processore Google Tensor G2 che lo rende più veloce, efficiente e sicuro sotto tutti i punti di vista: questo vuol dire che potrai svolgere qualsiasi operazione nel modo più fluido possibile, ottimizzando al massimo le tempistiche.

Allo stesso tempo, il sistema a doppia fotocamera posteriore con elaborazione avanzata dell’immagine consente di scattare foto eccezionali anche nelle ore notturne, oltre a correggere le foto sfocate e rimuovere gli elementi di disturbo.

Un’altra specifica importante è il suo chip Titan M2 che è dotato di vari livelli di sicurezza grazie ai quali è possibile proteggere le tue informazioni personali. Inoltre, include la VPN di Google One integrata senza costi aggiuntivi che ti aiuta a proteggere le tue attività online, così puoi navigare su internet in totale sicurezza anche quando ti colleghi da wi-fi pubblici.

Per finire, la sua batteria adattiva può durare oltre 24 ore mentre, con il risparmio energetico estremo, può arrivare fino a 3 giorni.

