Google Pixel 7A spazza la concorrenza a soli 509€ con Buds in regalo

Google ha annunciato ufficialmente il Pixel 7A durante il keynote del Google I/O 2023, un nuovo smartphone di fascia media con un eccellente rapporto qualità/prezzo. Il dispositivo può già essere acquistato in Italia direttamente sullo Store Google o su Amazon.it, con offerte di lancio disponibili fino al 22 maggio. Inoltre, chi acquista il nuovo Pixel 7A entro il 22 maggio riceverà in regalo le ottime Pixel Buds A, in una colorazione a scelta.

Il Pixel 7A è dotato di un display OLED da 6,1 pollici FHD+ con refresh rate fino a 90Hz e il processore Tensor G2, lo stesso dei top gamma Pixel 7 e 7 Pro. Il dispositivo è inoltre affiancato dal co-processore di sicurezza Titan M2, consentendo l’accesso alle funzioni Pixel Speech, come la traduzione vocale, la registrazione audio e la trascrizione dei messaggi vocali nell’app Messaggi.

Per la prima volta su uno smartphone Pixel A, il Pixel 7A offre lo sblocco tramite Face Unlock e la ricarica wireless. Il comparto fotografico è stato completamente rivisto rispetto al Pixel 6A, con una fotocamera principale da 64MP, sensore il 72% più grande, e una fotocamera ultra grandangolare da 13MP. La funzione Night Sight è due volte più rapida rispetto al modello precedente, e il dispositivo offre anche il Super Res Zoom fino a 8x, Esposizione lunga e registrazione video in 4K con la fotocamera anteriore da 13MP.

Tra le altre caratteristiche importanti del Pixel 7A troviamo 8GB di RAM LPDDR5, 128GB di memoria interna UFS 3.1, audio stereo con speaker e 2 microfoni, resistenza IP67, connettività 5G e WiFi 6E, oltre a una batteria da 4.385mAh con ricarica rapida 18W e certificazione Qi per la ricarica wireless.

Il Pixel 7A è disponibile in quattro colorazioni: Grigio antracite, Celeste, Bianco ghiaccio e Corallo (esclusiva Google Store), con un prezzo di 509 euro. Acquistando il Pixel 7A su Amazon fino al 22 maggio, si riceverà in omaggio uno dei quattro modelli di auricolari Buds A a scelta, incluso il nuovo modello azzurro.

