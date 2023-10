Google Pixel 8 Pro, Amazon lo SCONTA di 230€ e ti regala anche i Pixel Buds Pro

Il Google Pixel 8 Pro è il nuovo fiore all’occhiello di Google nel mondo degli smartphone. Elegante, sofisticato e performante, rappresenta la quintessenza dell’innovazione. Con una batteria che garantisce prestazioni per tutta la giornata e la miglior fotocamera mai vista su un Pixel supportati dal potente Google Tensor G3, questo dispositivo è destinato a stupirti.

Appena presentato ieri e questo gioiello di tecnologia è già disponibile in super offerta su Amazon con ben 230€ di sconto, ovvero a 1.099€ anziché al prezzo di listino di 1.328,00€. In più hai in regalo gratis una coppia di auricolari Pixel Buds Pro.

Google Pixel 8 PRO, il TOP della tecnologia smartphone

Il cuore di Pixel 8 Pro è il nuovo processore Google Tensor G3, che sfrutta l’Intelligenza Artificiale di Google per aiutarti a massimizzare la produttività durante tutto il giorno. Il sistema di tripla fotocamera posteriore è stato completamente rivoluzionato, con l’inclusione di un teleobiettivo 5x e funzionalità di modifica all’avanguardia. Ogni foto e video catturato sarà semplicemente sbalorditivo.

Il display da 6,7 pollici offre immagini luminose e nitide, adattandosi intelligentemente tra 1 e 120 Hz per prestazioni reattive e un consumo energetico efficiente. Per la prima volta, un Pixel include un termometro, consentendoti di controllare rapidamente la temperatura di oggetti come bevande o pentole tramite una semplice scansione con Pixel 8 Pro.

Il Google Pixel 8 Pro è disponibile sbloccato in super offerta su Amazon nei colori azzurro cielo, grigio creta e nero ossidiana, a un prezzo di €1.099, nel taglio da 128GB e un paio di auricolari Pixel Buds Pro in regalo. Se cerchi l’eccellenza nella tecnologia smartphone, questo è il dispositivo che fa per te. E te lo spediscono pure gratis con Prime.

