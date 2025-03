Google Pixel 8a a quasi 200€ in meno: offerta in scadenza su Amazon

Il tuo vecchio smartphone ti sta abbandonando? Oggi hai una soluzione perfetta ad un mini prezzo! Su Amazon è disponibile il Google Pixel 8a a soli 429 euro con un super sconto del 30%.

In questo modo potrai risparmiare ben 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile rateizzare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro!

Tutte le specifiche tecniche del Google Pixel 8a

Il Google Pixel 8a è uno smartphone di ultima generazione che si contraddistingue per un ottimo rapporto qualità – prezzo.

Questo modello è dotato di un innovativo processore con funzionalità IA integrate che ti permettono di ottimizzare qualsiasi operazione quotidiana, che si tratti di progetti professionali o di intrattenimento quotidiano.

Un’altra specifica tecnica di rilievo è la sua Fotocamera dotata di zoom ad alta definizione che ti permette di avvicinarti al soggetto senza un teleobiettivo aggiuntivo. In più, con la funzionalità “Scatto Migliore” di Pixel è possibile combinare le immagini simili per creare un’unica fotografia in cui tutti i soggetti sono venuti bene.

Allo stesso tempo, potrai realizzare video da vero professionista sfruttando la “Gomma Magica Audio” che utilizza l’IA di Google per ridurre i rumori fastidiosi come automobili e vento, e mettere in risalto i suoni desiderati.

Per finire, lo smartphone in promozione ha 8 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna per poter archiviare qualsiasi tipologia di file e contenuti in maniera più sicura che mai.

Oggi il Google Pixel 8a è disponibile su Amazon a soli 429 euro con un super sconto del 30%. In questo modo potrai risparmiare ben 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.