Google Pixel 8a: oggi lo smartphone dei tuoi sogni lo paghi 100€ in meno

Hai bisogno di uno smartphone nuovo? Abbiamo un’occasione speciale da proporti! Si tratta del Google Pixel 8a, al momento disponibile su Amazon a soli 449 euro con uno sconto maxi del 18%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Google Pixel 8a: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

Il Google Pixel 8a è un gioiellino della tecnologia che oggi puoi acquistare ad un prezzo minimo grazie alla super promozione Amazon.

Il suo processore di ultima generazione permette di effettuare tutto nella massima fluidità ed efficienza, così da svolgere qualsiasi operazione nel migliore dei modi. In più, la modalità di utilizzo è ottimizzata grazie al Filtro Chiamate che ora può rilevare e bloccare ancora più chiamate indesiderate, mentre per le altre può indicare chi sta chiamando e perché, prima che tu risponda.

Allo stesso tempo, potrai sbizzarrirti a realizzare foto di altissima qualità grazie alla fotocamera Pixel che è dotata di Zoom ad Alta Definizione e che ti permette di avvicinarti al soggetto senza un teleobiettivo aggiuntivo. In più, la funzionalità Foto Nitida di Google Foto ottimizza le immagini sfocate, vecchie o nuove, così basteranno pochi tocchi per eliminare sfocature ed elementi di disturbo.

Ugualmente, i tuoi video risulteranno impeccabili sfruttando la Gomma Magica Audio che utilizza l’IA di Google per ridurre i rumori fastidiosi come automobili e vento, e mettere in risalto i suoni desiderati.

Oggi il Google Pixel 8a è disponibile su Amazon a soli 449 euro con uno sconto maxi del 18%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.