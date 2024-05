Google Pixel 8A si aggiorna: ancora più funzioni AI

Pixel 8a è disponibile da pochi giorni, e subito Google ha pubblicato un primo importante aggiornamento atto ad espandere le potenzialità dell’integrazione con l’intelligenza artificiale, caratteristica peculiare della serie Pixel. Pixel 8a è il modello dal prezzo accessibile della linea 8, un medio gamma con prestazioni elevate che sfrutta al massimo l’hardware e il software made in Google, dove l’ottimizzazione e un supporto software pluriannuale (sette anni) sono le caratteristiche vincenti di questo smartphone.

Non solo intelligenza artificiale

L’aggiornamento, che pesa 198 mega, installa anche le necessarie patch di sicurezza del mese di maggio. Dimenticarsi di installare questi aggiornamenti espone il telefono a rischi e vulnerabilità che è meglio non correre. La puntualità nell’aggiornare lo smartphone è fondamentale.

Il punto forte di questo aggiornamento è l’arrivo di una feature basata sull’intelligenza artificiale ad oggi disponibile solo su Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Chi ha in mano un Pixel 8a potrà creare degli sfondi personalizzati dando dei semplici prompt all’intelligenza artificiale basati su colori, temi e stili. Si completa quindi il catalogo delle funzionalità avanzate rendendo uniformi tutti i nuovi Pixel 8. Queste funzionalità permettono di facilitarci la vita in tanti modi: dalla fotografia grazie al Magic Editor e la Gomma Magica, passando per la utilissima funzione Cerchia e Cerca e quelle più utili in ambito professionale o di studio come le traduzioni di testo e lo sbobinamento.

Che questi sfondi personalizzati attraverso l’intelligenza artificiale siano una vera funzione Premium molto ambita lo certifica il fatto che sono presenti anche nella nuova serie S24 di Samsung con una release realizzata da Google stessa su misura per l’azienda coreana.