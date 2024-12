Google Pixel 9 + Acer Chromebook 314: combo tech in maxi offerta su Amazon

Oggi su Amazon trovi una combo tech che ti farà impazzire ad un prezzo davvero pazzesco! L’accoppiata è formata dal Google Pixel 9 e dall’Acer Chromebook 314, al momento disponibile a soli 749 euro con uno sconto conveniente del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out.

Google Pixel 9 e Acer Chromebook 314: accoppiata tech a mini prezzo

Amazon ha lanciato un’offerta straordinaria sulla combo formata dallo smartphone Google Pixel 9 e dall’Acer Chromebook 314.

Il Google Pixel 9 innanzitutto ha un display Actua da 6,3 pollici più luminoso che mai, oltre ad essere ultra liscio, con bordi curvi e vetro anteriore e posteriore.

Si caratterizza anche per un sistema di fotocamere evoluto con il quale puoi realizzare foto e video spettacolari dai colori brillanti e i dettagli minuziosi. Inoltre, è possibile ritoccare gli scatti con le funzionalità di editing basate sull’AI per renderli davvero delle piccole opere d’arte.

Allo stesso tempo, l’Acer Chromebook 314 è un pc portatile top di gamma perfetto sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

È dotato dell’innovativo processore MediaTek che offre prestazioni eccellenti così da poter effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera efficiente e super fluida. La batteria super potente non è da meno tanto accompagnarti per tutta la giornata offrendoti un’autonomia elevatissima.

Oggi il duo formato dal Google Pixel 9 e dall'Acer Chromebook 314 è disponibile su Amazon a soli 749 euro con uno sconto conveniente del 10%.

