Google Pixel 9 + Acer Chromebook 314: la combo tech in maxi offerta su Amazon

Oggi su Amazon puoi acquistare un bundle fantastico formato da due dispositivi tecnologici top di gamma! Si tratta dello smartphone Google Pixel 9 e dell’Acer Chromebook 314: entrambi sono disponibili ad un prezzo complessivo di 849 euro con un mega sconto del 12%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro, inclusa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito della mega offerta, gli articoli stanno andando a ruba!

Google Pixel 9 e Acer Chromebook 314: le specifiche tecniche del bundle

Su Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 9 con l’Acer Chromebook 314 ad un prezzo strepitoso grazie ad uno sconto pazzesco.

Il Google Pixel 9 è uno smartphone di ultima generazione ultra liscio, con bordi curvi e vetro anteriore e posteriore. È dotato di un display Actua da 6,3 pollici che è più luminoso che mai ed offre una visualizzazione perfetta in qualsiasi condizione di luce sterna.

Inoltre potrai utilizzare il suo sistema di fotocamere evoluto per scattare foto straordinarie e ritoccarle sfruttando le funzionalità di editing basate sull’AI.

Allo stesso tempo, l’Acer Chromebook 314 sfrutta ChromeOS che ottimizza le prestazioni della batteria e ti permette di fare di più con ogni carica, dandoti un’autonomia fino a 12 ore.

Il suo processore innovativo garantice prestazioni eccellenti in ogni campo ed, in più, ha un design super compatto: è più piccolo di un foglio A4 e pesante solo 1,5 kg, quindi sta comodamente in una borsa piccola ed è sempre pronto all’uso.

Oggi il bundle formato dal Google Pixel 9 e l’Acer Chromebook 314 è disponibile su Amazon ad un prezzo complessivo di 849 euro con un mega sconto del 12%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro, inclusa spedizione gratuita. Approfitta subito della mega offerta, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.