Google Pixel 9 Pro XL a 300€ in meno: offerta schock su Amazon

Vuoi cambiare smartphone ma non sai quale modello scegliere? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Google Pixel 9 Pro XL, oggi disponibile su Amazon a soli 999 euro con un super sconto del 23%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo davvero limitato!

Google Pixel 9 Pro XL: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

Il Google Pixel 9 Pro XL è un dispositivo all’avanguardia ideale per accontentare anche gli utenti più esigenti grazie alle sue caratteristiche top di gamma.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente il chip Google Tensor G4 rivoluzionario che garantisce prestazioni eccezionali sotto tutti i punti di vista per garantirne un utilizzo fluido ed efficiente in tutte le occasioni. Ugualmente, la sua potente batteria garantisce un’autonomia super elevata che arriva fino a 24 ore, mentre la ricarica rapida permette di avere l’energia di cui hai bisogno in pochissimi minuti.

Un’altra specifica tecnica che fà la differenza è il suo sistema con tripla fotocamera posteriore che permette di realizzare foto e video di qualità elevate con colori intensi e dettagli minuziosi anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Inoltre, il modello in offerta dispone di 16 GB di RAM e di 256 GB di memoria interna che consentono di archiviare qualsiasi tipologia di file e contenuto in maniera rapida e sicura.

Oggi il Google Pixel 9 Pro XL è disponibile su Amazon a soli 999 euro con un super sconto del 23%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo davvero limitato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.