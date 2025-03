Google Pixel Buds Pro a meno di metà prezzo con lo sconto schock del -56%

Su Amazon oggi puoi acquistare degli auricolari top di gamma ad un prezzo da capogiro! Si tratta delle Google Pixel Buds Pro, al momento disponibili a soli 99 euro con uno sconto bomba del 56%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, parliamo di un’occasione davvero più unica che rara!

Google Pixel Buds Pro: cuffie top di gamma in maxi sconto

Le Google Pixel Buds Pro si contraddistinguono per driver da 11 mm personalizzati e per l’equalizzatore del volume, così da offire un suono di qualità ovunque tu sia e a qualsiasi volume.ù

Una funzionalità di spicco è “Silent Seal”, ovvero la cancellazione attiva del rumore adattiva che elimina i suoni provenienti dall’esterno e rende la musica più avvolgente silenziando i rumori ambientali e qualsiasi distrazione.

Allo stesso tempo, gli auricolari vantano il doppio della larghezza di banda per chiamate più nitide: in questo modo potrai sempre farti sentire forte e chiaro anche quando ti trovi in ambienti molto rumorosi. Inoltre, essendo compatibili con Google Assistant, basteranno i tuoi semplici comandi vocali per controllare la musica, avere indicazioni su come raggiungere la tua meta a piedi e così via.

Inoltre, questo modello è in grado di passare facilmente da un dispositivo compatibile all’altro, così puoi ascoltare musica sul laptop e poi rispondere a una chiamata sullo smartphone nella massima versatilità. Per finire, le cuffie sono ergonomiche, confortevoli e dotate di sensori che riducono la sensazione di orecchio tappato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.