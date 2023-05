Google Pixel Fold è qui: primo video ufficiale del nuovo pieghevole di Big G

L’attesa sta per finire: Google ha confermato che il suo primo smartphone pieghevole, il Pixel Fold, sarà presentato al Google I/O 2023, l’evento dedicato al mondo degli sviluppatori in programma per la prossima settimana. La conferma arriva da un teaser video pubblicato sul canale YouTube ufficiale della società, intitolato “May The Fold Be With You“, in riferimento allo Star Wars Day celebrato il 4 maggio.

Finora, le uniche informazioni certe riguardano il design dello smartphone, visibile nel video, e il sistema operativo Android. Tuttavia, grazie alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, siamo in grado di fornire alcuni dettagli sulle specifiche tecniche del dispositivo.

Il Google Pixel Fold dovrebbe integrare due schermi: uno esterno da 5,8 pollici con risoluzione 2092×1080 pixel e uno interno da 7,6 pollici con risoluzione 2208×1840 pixel, trasformandolo di fatto in un tablet. Sotto la scocca, si prevede il processore Tensor G2, già visto su Pixel 7 e Pixel 7 Pro, 12 GB di RAM LPDDR5, memoria interna UFS 3.1 da 256 o 512 GB, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e supporto alle reti 5G. Il dispositivo dovrebbe essere dotato di cinque fotocamere: una frontale da 9,5 megapixel, una interna da 8 megapixel e tre posteriori da 48, 10,8 e 10,8 megapixel.

Per quanto riguarda i prezzi, il Google Pixel Fold non dovrebbe essere tra gli smartphone pieghevoli più economici sul mercato. Si parla di un prezzo di partenza di 1.799 dollari per la versione base da 256 GB. Ulteriori dettagli saranno svelati durante l’evento Google I/O 2023, in programma per mercoledì 10 maggio, che metterà inoltre sotto i riflettori Pixel 7a e Pixel Tablet.