Google Pixel Fold è ufficiale: il primo Pixel pieghevole costa 1799 dollari

Durante il Google I/O 2023, Google ha svelato ufficialmente il suo primo smartphone pieghevole, il Pixel Fold. Nonostante l’azienda avesse già pubblicato online un video che ne mostrava l’aspetto estetico, è stato durante l’evento che sono state rivelate tutte le caratteristiche di questo innovativo dispositivo.

Il Google Pixel Fold è il primo device pieghevole prodotto da Google e offre caratteristiche tecniche e software davvero interessanti. Purtroppo, al momento, non è previsto il suo arrivo in Italia, ma si spera che Google possa cambiare idea in futuro, visto il crescente successo dei dispositivi pieghevoli sul mercato italiano.

Caratteristiche e design

Esteticamente, il nuovo Google Pixel Fold ricorda i Pixel 7 e 7 Pro, con linee morbide e una barra posteriore che ospita il comparto fotografico. Il dispositivo è chiaramente di fascia alta, grazie alla sua robustezza e ai materiali di alta qualità impiegati nella sua costruzione.

Per quanto riguarda le specifiche, il Google Pixel Fold presenta un form factor compatto e maneggevole rispetto ai foldable della concorrenza. Il dispositivo è dotato di un display esterno OLED da 5,8″ (1080×2092 pixel) con refresh rate di 120 Hz e di un pannello interno OLED da 7,6″ (1840×2208 pixel), anch’esso con refresh rate di 120 Hz.

Il Pixel Fold è alimentato dal processore Google Tensor G2, con il chip di sicurezza Titan M2. Inoltre, offre 12 GB di RAM e opzioni di storage da 256 o 512 GB. Il comparto fotografico include un sensore principale da 48 MP, un teleobiettivo da 10,8 MP e un obiettivo ultra-grandangolare da 10,8 MP. La batteria ha una capacità di 4.821 mAh e supporta la ricarica a 30W. Il dispositivo sarà disponibile in due colori: Obsidian e Porcelain.

Per quanto riguarda il prezzo, il Google Pixel Fold sarà venduto a 1.799 dollari negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania. Al momento, non ci sono informazioni sulla sua disponibilità in Italia, il dispositivo pieghevole di Google potrebbe non arrivare mai sul nostro mercato