Google Pixel Fold: prime immagini e prezzo a pochi giorni dall'annuncio

Google è pronta a lanciare il suo primo smartphone pieghevole, il Pixel Fold, durante l’evento Google I/O 2023 dedicato agli sviluppatori, in programma per il 10 maggio. Oltre al Pixel Fold, si prevede la presentazione di altri dispositivi, come il Pixel Tablet e il Pixel 7a. Il nuovo smartphone pieghevole entrerà in competizione con il Samsung Galaxy Z Fold 4 e gli altri dispositivi pieghevoli sul mercato.

Il Pixel Fold ha recentemente ottenuto la certificazione FCC, confermando che il dispositivo G9FPL nel database corrisponde al foldable di Google. Grazie alle immagini render pubblicate da Evan Blass e ai dettagli tecnici rilasciati, possiamo avere un’idea più precisa del design e delle caratteristiche dello smartphone.

Specifiche tecniche, prezzo e disponibilità

Il Google Pixel Fold è dotato di un pannello esterno OLED da 5,8 pollici con risoluzione di 1080×2092 e refresh rate di 120Hz, protetto da Gorilla Glass Victus. Il display interno pieghevole è un OLED da 7,6 pollici con risoluzione di 1840×2208 e refresh rate di 120Hz, protetto da uno strato di plastica.

Tra le specifiche del dispositivo, troviamo il processore Tensor G2, il co-processore di sicurezza Titan M2, 12GB di RAM LPDDR5 e fino a 512GB di memoria interna UFS 3.1. Il Pixel Fold è dotato di connettività 5G e di una batteria da 4.821mAh con ricarica rapida a 30W.

Per quanto riguarda la fotografia, il Pixel Fold è equipaggiato con tre fotocamere posteriori da 48MP (principale), 10,8MP (ultra grandangolare) e 10,8MP (tele), mentre le fotocamere frontali interna ed esterna sono rispettivamente da 8MP e 9,5MP. Il dispositivo sarà disponibile in due colorazioni: Obsidian e Porcelain.

Il Google Pixel Fold sarà disponibile sul mercato a partire dal 27 giugno, con un prezzo di partenza di 1.799 dollari. Con le sue specifiche di alto livello e il design innovativo, il Pixel Fold si preannuncia come un degno rivale dei dispositivi pieghevoli attualmente in commercio.