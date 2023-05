Google Pixel Tablet è ufficiale: con la base magnetica diventa uno smart display

Durante la conferenza Google I/O del 10 maggio, Google ha annunciato il lancio del suo nuovo Pixel Tablet, un dispositivo progettato per essere utilizzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, eliminando i problemi comuni legati alla durata della batteria. Con il suo design innovativo e le sue funzionalità avanzate, il Google Pixel Tablet è sempre pronto all’uso.

Pixel Tablet: specifiche tecniche e funzioni

Il Pixel Tablet è dotato di un display da 11 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel, quattro altoparlanti stereo e il processore Google Tensor G2. Presenta un design con angoli arrotondati e una scocca in alluminio rivestita con un materiale nanoceramico per migliorare la presa.

Una caratteristica distintiva del Pixel Tablet è la sua Charging Speaker Dock, una base di supporto che consente di caricare il dispositivo via wireless tramite un aggancio magnetico. La dock è dotata di altoparlanti più potenti rispetto a quelli del tablet e abilita la Hub mode, trasformando il Pixel Tablet in un dispositivo per la gestione della casa e delle funzionalità smart home, attivabile tramite comandi vocali e in grado di riprodurre musica, video o immagini statiche.

Il Pixel Tablet è inoltre il primo tablet al mondo con Chromecast integrato, che funziona in Hub mode, permettendo di trasmettere contenuti audio-video dallo smartphone. Il dispositivo è dotato di un sensore di impronte digitali nel tasto di accensione e offre 8 GB di RAM e opzioni di archiviazione esterna da 128 o 256 GB. Il tablet è dotato di due fotocamere da 8 MP per videochiamate, una posteriore e una frontale. Oltre 50 app Google sono ottimizzate per il Pixel Tablet, tra cui Google Meet, mentre l’app Foto supporta gli strumenti Magic Eraser e Photo Unblur. Il tablet supporta anche la funzione split screen, permettendo di utilizzare due app contemporaneamente sullo schermo, e garantisce la sicurezza delle informazioni personali grazie al chip di sicurezza Titan M2.

Non arriva in Italia, almeno per ora

Il Google Pixel Tablet viene proposto a 499 dollari negli Stati Uniti, con la Charging Speaker Dock inclusa nel bundle. Può essere ordinato già oggi in Canada, Regno Unito, Germania, Francia, Svezia, Danimarca, Norvegia, Olanda, Giappone e Australia, ma purtroppo non in Italia. Il tablet sarà disponibile nei negozi a partire dal 20 giugno, insieme a una gamma di accessori dedicati.