Google Pixel Tablet: trapelano prezzi e disponibilità

Dopo averne discusso in due eventi lo scorso anno, Big G ha svelato nuovi dettagli sul suo attesissimo Google Pixel Tablet. Grazie a fonti a conoscenza della situazione, siamo in grado di rivelare alcune specifiche del dispositivo, tra cui la RAM e nuove opzioni di colore.

Specifiche e colori

Google aveva già mostrato due varianti di colore per la Pixel Tablet: una con scocca posteriore verde e cornice nera e l’altra con cornice bianca e scocca posteriore bianca/beige. La versione verde ricorda il Pixel 5, mentre la cornice più scura è stata progettata per essere più snellente rispetto alla cornice bianca, pensata per adattarsi meglio agli ambienti smart-home.

Ora sappiamo che saranno disponibili altre due colorazioni, per un totale di quattro opzioni. Il Pixel Tablet avrà un corpo in alluminio con finitura nanoceramica simile alla porcellana, che offrirà un aspetto morbido opaco e una texture gradevole al tatto, come già annunciato da Google. Contrariamente alle recenti voci, la Pixel Tablet sarà lanciata con il processore Tensor G2 e Android 13, e sarà dotata di 8 GB di RAM. Il dispositivo verrà offerto in due opzioni di archiviazione, entrambe con la Charging Speaker Dock inclusa. Poiché il dock è in grado di caricare il tablet tramite i pin posteriori e ricevere energia da un connettore cilindrico posteriore come il Nest Hub Max, Google non includerà un caricabatterie USB-C nella confezione.

L’aggiunta di un dock di ricarica rafforzerà il posizionamento della Pixel Tablet come nuovo Assistente Smart Display di Google. Confermiamo inoltre che l’interruttore fisico visto nella recente fuga di notizie riguarda il microfono e la fotocamera, proprio come nel Nest Hub.

Disponibilità e prezzi

Per quanto riguarda il lancio, la disponibilità al dettaglio del Pixel Tablet non avverrà durante il Google I/O 2023, ma è più probabile che il tablet venga svelato a giugno. Nonostante le nuove informazioni rivelate, il prezzo della Google Pixel Tablet rimane ancora un mistero, ma secondo quanto si legge online, la cifra stimata dovrebbe oscillare tra i 600 e i 650 euro.

Google Pixel Tablet: 128 or 256GB, "Porcelain" or "Haze", pricing looks like 600-650 Euros. — Roland Quandt (@rquandt) April 19, 2023