Google Pixel Watch 2 al suo prezzo minimo storico: occasione esclusiva Amazon

Ecco per te uno degli smartwatch più all’avanguardia del momento ad un prezzo che non si era mai visto! Parliamo del Google Pixel Watch 2, al momento disponibile su Amazon al suo minimo storico di soli 199 euro.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’occasione del genere è davvero più unica che rara!

Google Pixel Watch 2: un gioiellino tech ad un prezzo mai visto prima

Il Google Pixel Watch 2 è un piccolo gioiellino tech che oggi eccezionalmente puoi acquistare su Amazon al suo prezzo minimo storico.

Questo modello si contraddistingue innanzitutto per il suo nuovo sensore e l’Intelligenza Artificiale di Google che monitora al meglio il battito cardiaco offrendoti dati più precisi relativi a fitness e benessere. In più, un ulteriore sensore integrato rileva le variazioni della temperatura legate all’ambiente in cui dormi, al ciclo mestruale o ai cambiamenti nel tuo stato di benessere.

Allo stesso tempo, sfruttando l’app ECG lo smartwatch è in grado di valutare il tuo ritmo cardiaco ed inviare notifiche se il battito è irregolare nell’applicazione Fitbit.

Anche la sicurezza è sempre garantita grazie a diverse funzionalità come quella del rilevamento cadute che ti aiuta a contattare i servizi di emergenza in seguito a una brutta caduta. Ugualmente, se non ti senti al sicuro, con la modalità SOS emergenze, potrai avvisare facilmente i contatti di fiducia o i numeri di pronto intervento.

