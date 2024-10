Google Pixel Watch 2: l'orologio smart più innovativo in super sconto (-30%)

Hai ripreso gli allenamenti quotidiani e desideri un compagno che possa sostenerti e monitorare le tue attività? Allora scegli il Google Pixel Watch 2, oggi disponibile su Amazon a soli 279 euro con uno sconto del 30%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Google Pixel Watch 2: specifiche tecniche e funzionalità

Il Google Pixel Watch 2 è un gioiellino tech perfetto per seguire le tue attività sportive e monitorare in modo attento le condizioni di salute in generale.

Si contraddistingue per un nuovissimo sensore e una serie di funzioni legate all’Intelligenza Artificiale di Google che permettono di monitorare al meglio il battito cardiaco, con dati più precisi relativi a fitness e benessere. Nello specifico, questo sensore riesce a calcolare le variazioni della temperatura potenzialmente legate all’ambiente in cui dormi, al ciclo mestruale o ai cambiamenti nel tuo stato di benessere così da offrirti un quadro generale della salute.

Allo stesso tempo, con questo orologio smart potrai sentirti sempre al sicuro grazie alla funzionalità di rilevamento cadute che ti aiuta a contattare i servizi di emergenza in seguito a una brutta caduta. Inoltre, è dotato della modalità SOS emergenze attraverso la quale è possibile avvisare facilmente i contatti di fiducia o i numeri di pronto intervento.

