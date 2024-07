Google Pixel Watch 3, la leggibilità sotto il sole non è più un problema

Grazie a del materiale promozionale scovato da Android Headlines è possibile conoscere oggi, a quasi due settimane dall’evento di presentazione Made by Google del 13 agosto di tutta la linea Pixel, alcune caratteristiche tecniche, alcune specifiche di Pixel Watch 3. Tra queste, e grazie all’utilizzo dell’Actua Display (presente su Pixel 8) possiamo affermare che lo smartwatch non soffrirà di problemi di leggibilità sotto il sole.

L’utilizzo di questo display Oled di ultima generazione ha permesso il raddoppio della luminosità di picco, che passa dai 1000 del precedente modello ai 2000 di Pixel Watch 3. Davvero un passo avanti notevole. Senza poi andare ad intaccare la durata della batteria, che è di 24 ore con Always On attivo e 36 ore con il risparmio energetico. Stessi valori di Pixel Watch 2. E sempre per rimanere in tema di batteria, la ricarica veloce sul modello da 41mm è più veloce del 20% rispetto alla precedente iterazione dello smartwatch.

I ragazzi di Android Haeadlines hanno scoperto anche che con Pixel Watch 3 sarà possibile tenere sott’occhio due strumenti fondamentali della domotica Google, ovvero Doorbell, il videocitofono e Nest, lo smarthub casalingo.

Ovviamente essendo un orologio intelligente ci sono decine di funzioni dedicate alla salute, come il morning brief, che fornisce ogni mattina un riepilogo delle tue metriche di salute e fitness più importanti, tra cui come hai dormito e il tuo punteggio di prontezza per la giornata. Chi invece è un runner avrà la possibilità di creare percorsi personalizzati e accedere agli allenamenti salvati per battere i propri record. E per farlo Pixel Watch 3 emetterà segnali audio e aptici che avvertiranno l’utente quando scattare, rallentare o mantenere il ritmo.