GoPro HERO10: idea regalo perfetta in promo esclusiva su Amazon

Ti presentiamo un'ottima idea regalo per Natale che oggi è disponibile ad un prezzo mai visto prima! Si tratta della GoPro HERO10



GoPro HERO10: modalità di utilizzo e funzionalità

La GoPro HERO10 è l’action camera top di gamma sul mercato, ed oggi puoi acquistarla ad un prezzo minimo grazie ad un’offerta Amazon pazzesca.

Si contraddistingue per il suo nuovissimo processore GP2 che garantisce prestazioni rapidissime, comandi touch e frequenza dei fotogrammi raddoppiata, così da ottenere riprese straordinariamente fluide da vero professionista. Nello specifico, potrai realizzare foto da 23 MP e video 5,3K a 60fps, oltre ad avere a disposizione la funzionalità dello Slo-Mo 8x a 2,7K, e la possibilità di mettere in pausa i video ed estrarrei fotogrammi che più ti interessano.

Un’altra specifica importante è il suo HyperSmooth che permette di impostare la migliore stabilizzazione possibile in tutte le occasioni, per realizzare sempre video super stabili.

Allo stesso tempo, questo dispositivo garantisce prestazioni superiori in condizioni di scarsa illuminazione e un allineamento con l’orizzonte ancora migliore grazie ad un limite di inclinazione maggiore.

