Gorilla, catwifhat e Super Trump guidano le meme coin: Sealana è pronto ad esplodere?

Il mercato delle meme coin è tornato a livelli importanti con Gorilla, catwifhat e Super Trump che registrano tutti guadagni significativi.

E sul fronte delle prevendite, Sealana sta suscitando entusiasmo raccogliendo 4 milioni di dollari.

Le meme coin a bassa capitalizzazione in rialzo nonostante lo stallo del mercato

Alcune meme coin non stanno aspettando il via libera per iniziare il loro prossimo rally, con molte che oggi registrano guadagni a due cifre mentre altre criptovalute rimangono ferme.

Gorilla è il successo più grande, con un aumento vertiginoso del 28% nell’ultimo giorno. Attualmente ha un prezzo di $ 0,004793 e i suoi recenti guadagni hanno annullato il ribasso di questa settimana causato da una svendita a livello di mercato.

È aumentato dell’1% questa settimana e del 32% questo mese. Il progetto attualmente detiene una capitalizzazione di mercato di 4 milioni di dollari e un volume di trading di 3,6 milioni di dollari nelle 24 ore, in crescita del 473%.

Ollie, membro della community di CoinMarketCap, ha risposto alla sua recente performance, ipotizzando che il suo prezzo continuerà a salire.

Anche Catwifhat ha goduto di uno slancio rialzista, del 17% oggi e del 45% questo mese. Come Gorilla, il rally CWIF di oggi ha cancellato gran parte del sell-off di questa settimana, con il prezzo settimanale in ribasso del 12%.

Il token ha un prezzo di 0,000001128 dollari con una capitalizzazione di mercato di 39 milioni di dollari e un volume di trading nelle 24 ore di 8,8 milioni di dollari, in crescita dell’84% oggi.

Uno dei principali punti di forza di catwifhat è un meccanismo di combustione automatica, che ha rimosso dalla circolazione oltre il 55% della sua fornitura.

Nel frattempo, Super Trump ha goduto di un forte slancio di recente, con il suo prezzo in rialzo del 14% oggi, del 5% questa settimana e del 370% questo mese.

La sua impressionante ripresa lo ha catapultato a una capitalizzazione di mercato di 35 milioni di dollari, con un prezzo di 0,01959 dollari e un volume di trading nelle 24 ore di 4 milioni di dollari, in calo del 45% oggi.

In un’analisi su X, Crypto Rover ha evidenziato il forte slancio di Super Trump e ha previsto un probabile 10x rispetto al suo prezzo attuale.

Un’altra meme coin che sta guadagnando terreno è Sealana. Il progetto ha raccolto 4 milioni di dollari in prevendita con questa fase che si concluderà tra nove giorni.

Sealana punta a crescere mentre si avvicina il lancio sui DEX

A causa del suo enorme successo raggiunto in prevendita, i principali analisti del settore sostengono Sealana come la prossima meme coin pronta ad esplodere.

La blockchain principale di Sealana è Solana, ma è stata lanciata anche su Ethereum, rendendola disponibile nei mercati on-chain più caldi.

La mascotte del progetto è una foca in sovrappeso ispirata al “ragazzo di World of Warcraft” di South Park. Ha un appetito insaziabile per il cibo spazzatura, scimmiotta meme coin e pubblica meme online.

In effetti, il personaggio di Sealana riecheggia le caratteristiche del “selvaggio West” per cui la rete Solana è nota, quindi non c’è da meravigliarsi che la sua prevendita abbia avuto un tale successo.

Oltre ai 4 milioni di dollari che Sealana ha ricevuto durante la prevendita, il progetto ha goduto di un massiccio sostegno da parte di noti analisti del settore.

Ad esempio, CryptoBoy suggerisce che Sealana potrebbe essere il prossimo Slothana, ovvero una meme coin di Solana che si moltiplica 5 volte dopo la sua prevendita.

Tuttavia, altri sono ancora più rialzisti. Gli analisti del canale YouTube di Crypto News prevedono che potrebbero essere all’orizzonte guadagni fino a 100 volte. Ma a soli nove giorni dalla fine della prevendita, chi cerca l’attuale tariffa scontata deve agire rapidamente.

Visita la prevendita di Sealana