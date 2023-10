Gran Turismo 7 per PS5: il prezzo è crollato, corri ad acquistarlo!

Utilizzando una metafora utile al caso, si potrebbe dire che conviene ingranare la marcia e correre ad acquistare Gran Turismo 7 per PS5. Il nuovo capitolo di un franchise storico dei videogiochi, che da anni regala emozioni sempre nuove agli appassionati del genere auto da corsa GT, ma non solo. Infatti, su Amazon puoi trovarlo in offerta a soli 49,99 euro grazie allo strepitoso sconto del 26%!

Gran Turismo 7 è uscito su il 4 marzo 2022. Per celebrare l’occasione, il filmato d’apertura di GT7 è stato reso disponibile per i fan insieme a un messaggio speciale di Kazunori Yamauchi, produttore della serie, sul nuovo titolo della serie e sulla produzione del filmato. Se avresti sempre voluto prenderlo, questa è l’occasione giusta!

Gran Turismo 7 per PS5: la recensione

Con Gran Turismo 7 torna la leggendaria modalità GT Simulation. Cosa significa? Che potrai acquistare, mettere a punto e gareggiare nel corso dell’appagante campagna per giocatore singolo man mano che sblocchi nuove auto e sfide. Puoi affinare le tue abilità e gareggiare nella modalità Sport. Tornano circuiti classici del primo Gran Turismo, come Trial Mountain, Deep Forest e High Speed Ring, aggiornati con le innovazioni tecnologiche più recenti. Come per le auto, dopo l’uscita sono stati aggiunti al gioco altri tracciati tramite aggiornamenti regolari.

Con oltre 420 auto disponibili in Brand Central e nel concessionario di auto usate fin dal primo giorno, Gran Turismo 7 ricrea l’aspetto e le sensazioni di guida di auto classiche e moderne supercar con un livello di dettaglio senza precedenti. Ogni auto si comporta diversamente sugli oltre 90 tracciati, inclusi alcuni circuiti classici della storia di GT, con condizioni climatiche dinamiche. Inoltre, dopo l’uscita, al gioco sono state aggiunte altre auto tramite aggiornamenti regolari.

Ora paghi Gran Turismo 7 in offerta a soli 49,99 euro grazie allo strepitoso sconto del 26%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.