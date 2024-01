Grand Theft Auto V per PS5 in maxi sconto su Amazon (-37%)

In queste ore su Amazon il videogioco Grand Theft Auto V per PS5 è in offerta a 25,98 euro, per effetto del maxi sconto del 37% rispetto al prezzo consigliato di 41 euro. Segnaliamo anche l’offerta a tempo sul titolo per Xbox Serie X, in vendita a poco più di 24 euro. La disponibilità di entrambi è immediata. Ecco il link all’offerta.

Anche nel suo nuovo capitolo, Grand Theft Auto rimane uno dei titoli più iconici per gli appassionati di gaming. Disponibile nell’edizione Standard, include sia la modalità Grand Theft Auto Online sia la modalità Storia.

Grand Theft Auto V in sconto del 37% su Amazon

Grazie alla nuova PlayStation 5, il celebre titolo di Rockstar Games offre numerosi miglioramenti per i veicoli a più alte prestazioni. Tra le altre cose, tra le novità più importanti segnaliamo la selezione della carriera.

I giocatori di lungo corso hanno inoltre la possibilità di trasferire i propri progressi nella modalità storia e quelli compiuti nella modalità online direttamente su PS5 in un unico trasferimento. Oltre a questo, il nuovo capitolo consente di collaborare con gli altri player per partecipare a gare stunt e mettere a segno importanti colpi da raccontare per giorni al resto degli amici.

Grand Theft Auto V è disponibile su Amazon in offerta a soli 25,98 euro. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che possono beneficiare delle spese di spedizione gratuite. E in più, grazie alla disponibilità immediata, accedono anche alla consegna ultra-rapida, con la ricezione a casa stimata entro questo fine settimana.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.