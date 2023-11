Grand Theft Auto V, rivivi il mito su PS5 con soli 28 euro!

Grand Theft Auto V è un videogioco appartenente al genere delle avventure dinamiche, sviluppato da Rockstar North e pubblicato da Rockstar Games nel 2013 per Xbox 360 e PlayStation 3, nel 2014 per Xbox One e PlayStation 4, nel 2015 per Microsoft Windows e nel 2022 per Xbox Series X e Series S e PlayStation 5. Un franchise incredibile, di grande successo. Ed è proprio per quest’ultima console PS5 che ora vige su Amazon uno sconto del 7%, che abbatte il prezzo a soli 28 euro! Rivivi un mito del genere sparatutto in prima persona anche sull’ultimo videogame di casa Sony!

Grand Theft Auto V per PS5: le caratteristiche

Grand Theft Auto V per PS5 Include la modalità Storia e Auto Online. Hai l’opportunità di trasferire i progressi della modalità Storia di GTAV e i tuoi personaggi e progressi di GTA Online su PS5 in un unico trasferimento. Con la differenza che godrai di nuovi miglioramenti per veicoli ad alte prestazioni e di novità come la selezione della carriera, e lanciarti negli aggiornamenti, nelle espansioni e in tutti i contenuti precedenti di GTA Online, da solo o con gli amici.

Collabora con gli altri per mettere a segno dei colpi, partecipa a incredibili gare stunt, competi in modalità Competizione uniche o socializza in night club, sale giochi, feste in attici meravigliosi, autoraduni e molto altro. Esplora Los Santos e Blaine County con più dettagli che mai! Potrai anche decidere di acquistarlo per regalarlo grazie alla promo Amazon relativa alla restituzione entro il 31 gennaio 2024, anziché il solito mese di tempo.

Acquista Grand Theft Auto V: ora lo paghi molto meno su Amazon grazie allo sconto del 7%, che abbatte il prezzo a soli 28 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.