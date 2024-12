GTA 6, secondo trailer in arrivo: spunta l'indizio a sorpresa

Il Mondo dei videogiochi si prepara ad una rivoluzione totale. Il tanto discusso GTA 6 è tra i capitoli che si portano dietro più hype e attesa da parte dei fan che, a distanza di oltre 10 anni dal quinto capitolo della saga, non vedono l’ora di immergersi nuovamente nelle strade di Vice City. Il primo trailer del videogame pubblicato ha registrato record da capogiro in termini di visualizzazioni e ci ha dato interessanti spunti su quelle che saranno le principali novità della saga.

Sappiamo con certezza che ci saranno due protagonisti, un uomo e una donna. E che, come anticipato, le loro storie si intrecceranno con quelle di una Vice City che torna sugli schermi con GTA 6 in una veste tutta nuova e aggiornata. Ora resta da capire quando uscirà il secondo trailer e se verrà finalmente annunciata la data di rilascio per console. Nelle scorse ore, è spuntato un indizio a sorpresa che lascia ben sperare.

GTA 6, quando potrebbe uscire il secondo trailer

GTA 6 potrebbe essere più vicino del previsto. O almeno, questo è quanto emerso nelle ultime ore con un indizio arrivato direttamente da uno sviluppatore di Rockstar Games circa la pubblicazione del secondo trailer. Che, tra le altre cose, potrebbe mostrare anche la data di rilascio del nuovo capitolo della saga più famosa di tutte.

In particolare, il Mission Designer di Rockstar Games che si fa chiamare Joe Reckope sui social ha pubblicato una foto dove viene mostrato un pacco dono consegnatogli proprio dalla software house per celebrare le festività natalizie. All’interno c’è una felpa con i colori del logo di GTA 6.

Ma c’è un altro elemento che lascia ben sperare, ossia il foglio di carta che si trova sullo scaffale inferiore del tavolo che viene mostrato nella foto. C’è un numero, che serve per mettersi in contatto con la segreteria di un autosalone della Florida. Il nome? 27. Che sia un elemento che voglia presagire la pubblicazione del secondo trailer proprio oggi venerdì 27 dicembre? Sarà solo il tempo a dircelo, ma saranno ore intensissime.