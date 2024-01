GTA V per Xbox Series X: prezzo SHOCK per la versione fisica

Gli amanti di GTA V non possono non possedere anche la copia fisica per Xbox Series X. Si tratta di un titolo Rockstar Games lanciato ormai anni e anni fa, ma che tutt’oggi è ancora molto giocato. Eccolo quindi in versione fisica per Series X ad un prezzo davvero super speciale: solo 24,68€ grazie alla promozione del 5% disponibile oggi su Amazon. Non aspettare: acquistalo subito e non te ne pentirai!

GTA V in grande sconto solo per Xbox Series X

Si tratta di un titolo che non ha bisogno di particolari presentazioni e che, ad oggi, è ancora super amato dai tanti appassionati al brand. Parliamo quindi di GTA V che, nei prossimi mesi, dovrebbe finalmente vedere un successore che, siamo sicuri, regalerà ore ed ore di divertimento a tutti gli appassionati.

Questo titolo è ancora un grandissimo successo che, grazie anche alla sua parte Online, è in grado di tenere incollati allo schermo tutti gli appassionati al gioco.

Chi lo acquisterà potrà cimentarsi nei panni del protagonista in giro per Los Santos e Blaine Country: terre virtuali molto vaste ricche di insidie e tanto divertimento. Potrai girovagare con tutti i mezzi di trasporto a disposizione e scoprire tutte le zone più nascoste. Ovviamente, nel corso degli anni GTA Online si è arricchito di nuove mappe e possibilità che hanno regalato ore ed ore di divertimento aggiuntivo.

Non mancheranno colpi di scena, in attesa del lancio di GTA VI.

Approfitta subito dell’offerta e acquista la tua copia fisica di GTA V per Xbox Series X: oggi è in super sconto Amazon del 5%. Il prezzo? Solo 24,68€! Approfittane subito e acquista il cofanetto esclusivo dedicato all’ultima console di Microsoft. Non te ne pentirai!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.