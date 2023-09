Guarda Surviving Summer 2 con la promo Intrattenimento Plus

La promo Intrattenimento Plus, che consente di vedere Sky e Netflix al prezzo speciale di 19,90 euro al mese anziché 30 euro, da oggi è ancora più interessante. Tutto merito dell’ingresso in catalogo della seconda stagione di Surviving Summer, la serie per adolescenti targata Netflix con protagonista la ribelle Summer, interpretata dall’attrice statunitense Sky Katz.

Puoi accedere all’offerta Intrattenimento Plus collegandoti alla pagina dedicata sul sito ufficiale.

Intrattenimento Plus (Sky + Netflix a 19,90 euro al mese) accoglie i nuovi episodi di Surviving Summer

Nella seconda stagione di Surviving Summer – Un’estate travolgente, vediamo Summer impegnata nei duri allenamenti di surf insieme ai suoi nuovi amici in vista della gara nazionale. L’armonia del gruppo viene però spezzata con l’arrivo di un nuovo rivale, pronto a sfidare la giovane sia tra le onde che in campo sentimentale.

Il teen drama ideato da Joanna Werner e Josh Mapleston torna con 8 nuovi episodi, tutti disponibili dal 15 settembre nel catalogo Netflix. Tra le new entry del cast si annoverano Olympia Valance (interpreta Elo), Annabel Wolfe (è la surfista Wren) e Josh MacQueen (nei panni di Baxter).

Settembre è il momento migliore per attivare l’offerta Intrattenimento Plus, con Sky e Netflix a soli 19,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 30 euro. Oltre alla seconda stagione di Surviving Summer – Un’estate travolgente, non perdere la nuova edizione di X Factor e l’arrivo dell’ultimo attesissimo capitolo di Sex Education, in uscita il prossimo 21 settembre.

