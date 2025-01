Guarda tutti i canali che vuoi con il Decoder Digitale Terrestre a soli 16€ (-43%)

Goditi tutto l’intrattenimento multimediale che vuoi anche dal tuo vecchio televisore con il Decoder Digitale Terrestre Yingtop! Oggi è disponibile su Amazon a soli 16 euro con un mega sconto del 43%.

La spedizione è gratuita e, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cogli al volo la promozione, ad un prezzo così basso le scorte potrebbero esaurirsi da un momento all’altro!

Decoder Digitale Terrestre Yingtop: come utilizzarlo

Il Decoder Digitale Terrestre Yingtop è provisto degli aggiornamenti necessari per ricevere il segnale di tutti i programmi attuali. Nello specifico è compatibile con televisori con ingresso HDMI, AV o SCART.

Dal punto di vista del design, risulta resistente e di alta qualità grazie alla scocca in lega di alluminio che ha una consistenza ottima. Inoltre la fusoliera ha molti fori di raffreddamento per aiutare a dissipare il calore e proteggere il dispositivo da eventuali danni per surriscaldamento.

Questo modello, tra l’altro, ha un disco USB 2.0 con la capacità massima di 4TB quindi sarà possibile registrare tutti i tuoi programmi TV preferiti in qualsiasi momento: il video registrato verrà automaticamente salvato sulla memory stick USB in formato full HD così da averlo sempre a disposizione.

Per finire, attivando l’LCN potrai ordinare i tuoi canali a tuo piacimento altrimenti verranno posizionati in modo casuale. In questo modo è possibile personalizzare l’elenco dei canali con i tuoi programmi preferiti per trovarli facilmente ogni volta che vuoi.

Oggi il Decoder Digitale Terrestre Yingtop è disponibile su Amazon a soli 16 euro con un mega sconto del 43%. La spedizione è gratuita e, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cogli al volo la promozione, ad un prezzo così basso le scorte potrebbero esaurirsi da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.