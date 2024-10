Hisense TV da 40 pollici: il meglio della definizione in qualità CINEMA

Se stai cercando la TV perfetta per goderti al meglio le tue serie preferite durante le vacanze di Natale (e oltre), la Hisense TV da 40″ QLED è una scelta ideale.

Con il suo display QLED FHD da 40 pollici e il costo di soli 283€, questa Smart TV ti regala immagini nitide e colori vividi che rendono ogni scena un’esperienza coinvolgente. Che tu stia maratonando le tue serie preferite o guardando un classico film di Natale, con l’HDR10 ogni dettaglio sarà valorizzato, rendendo le immagini ancora più brillanti e realistiche.

Una TV che ti lascerà senza parole

La Smart TV è dotata di VIDAA U6, un sistema operativo semplice e intuitivo, che ti permette di accedere rapidamente a tutte le piattaforme di streaming più popolari come Netflix, Prime Video, YouTube e tante altre. Basta un click e sei subito nel mondo delle tue serie e film preferiti, senza complicazioni. Inoltre, se ami il gaming, la modalità Game Mode ottimizza la latenza e i tempi di risposta, rendendo la tua esperienza di gioco ancora più fluida e immersiva.

L’esperienza sonora è potenziata dalla tecnologia Dolby Atmos, che ti avvolge in un suono tridimensionale, perfetto per vivere al massimo le emozioni di ogni episodio o film. Con il supporto per Alexa, puoi controllare la TV e gli altri dispositivi smart della tua casa semplicemente con la voce, senza dover alzare un dito.

Colori straordinari, suono avvolgente e controllo vocale: acquista Hisense TV da 40 pollici trasforma il tuo salotto in un piccolo cinema!

