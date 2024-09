HMD Vibe Pro: cosa sappiamo del nuovo midrange premium?

HMD Global potrebbe essere in procinto di lanciare una versione leggermente più premium del suo modello economico Vibe, rilasciato all’inizio di quest’anno. Stando a quanto afferma il noto leaker @smashx_60, pare che l’azienda stia attualmente preparando il lancio del nuovo HMD Vibe Pro, che potrebbe arrivare prima in Nord America e poi nel resto del mondo. Tuttavia, ad oggi non sappiamo se e quando approderà in Europa; restiamo aggiornati.

HDM Vibe Pro: ecco cosa è emerso

Pare che il design generale, così come la dimensione del display, rimarrà probabilmente invariata; avremo ancora un display da 6,56 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Non di meno, il Vibe Pro potrebbe offrire una risoluzione leggermente migliorata a 1080p, rispetto all’HD+ del modello base. Purtroppo, si dice che il Vibe Pro manterrà lo stesso chipset Snapdragon 680 che alimenta il Vibe standard. Ad ogni modo, sarà abbinato a 8 GB di RAM, una novità rispetto ai 6 GB disponibili nel modello base, rappresentando così un piccolo miglioramento.

Potrebbe esserci una differenza notevole nella durata della batteria. La variante Pro, infatti, si dice che includerà una batteria più grande da 5.000mAh, rispetto ai 4.000mAh del modello base. Un aggiornamento significativo per il Vibe Pro sembra essere nel reparto fotocamere. Secondo @smashx_60, il telefono abbandonerà la configurazione standard del Vibe per optare per una fotocamera posteriore principale ad alta risoluzione.

Il leak suggerisce un sensore principale da 50MP, accompagnato da un sensore secondario da 2MP. Inoltre, il Vibe Pro dovrebbe vantare una fotocamera frontale da 50MP, un bel salto rispetto a quella da soli 5MP del modello non-Pro. È importante notare che queste informazioni si basano su indiscrezioni e non sono state confermate ufficialmente da HMD Global. La data di rilascio esatta resta ancora un mistero. Tuttavia, il tipster suggerisce che il dispositivo avrà un prezzo inferiore a 180 dollari, il che lo rende un’opzione piuttosto accessibile.