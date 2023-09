Raspberry Pi: Display Touch 10" in OFFERTA

Su Amazon è in corso un’offerta pazzesca da cogliere al volo: lo schermo HMTECH Raspberry Pi, con un monitor da 10 pollici, una risoluzione da 1024×600 p, è in promozione a soli 60.89 euro! Andando così ad abbattere di un ulteriore 8% un prezzo di partenza già basso. Quindi, quasi un regalo, stando anche alle discrete recensioni rilasciate da chi già lo ha acquistato. Come vedremo, vanta un’ampissima compatibilità e uno schermo di qualità, che ti permetterà di utilizzarlo per varie funzioni.

Oltre a quanto detto, il tablet HMTECH Raspberry Pi è collegabile a uno schermo più grande tramite cavo HDMI (Monitor 16:9), schermo con tecnologia IPS, compatibile con le versioni Windows da 7 a 10. Insomma, con meno di 70 euro porti ovunque con te il lavoro da svolgere, la visione di un film o di un evento sportivo o il gaming.

Schermo HMTECH Raspberry Pi: prezzo, offerte, caratteristiche

Approfondiamo le caratteristiche di questo schermo HMTECH prima solo accennate. Lo schermo è 1024 * 600 px ad alta risoluzione, ma supporta fino a 1920 * 1080. Il monitor touch da 10,1” ha anche angoli di visualizzazione orizzontali e verticali 178°, che offrono una luminosità incredibile che non si perde cambiando angolatura della prospettiva. Ancora, lo schermo HMTECH Raspberry pi è dotato di tecnologia IPS per garantire al monitor un ripristino del colore più preciso, oltre a colori più vividi. Inoltre, la luminosità, il contrasto e la temperatura del colore sono regolabili.

Monta una scheda adattatore Raspberry integrata, quindi è possibile installare facilmente R Pi sul retro. In dotazione viene fornito un cavo HDMI è per Raspberry PI 3. Gli amanti del gaming potranno così ottenere un’esperienza di gioco entusiasmante tramite Switch / XBOX / PS4. Puoi inoltre collegarlo a mini PC, PC desktop, console di gioco, monitor video, videocamera di sicurezza e altri dispositivi con porte HDMI. Ampia compatibilità per touchscreen Ras pi e monitor per computer.

Dunque, con poco più di 60 euro ti verrà recapitato comodamente a casa un tablet ocompatibile con Raspberry Pi 4/3/2/1/3B+/BB, Banana Pi. Windows 7/8/10 PC, Mac, Microsoft, TV. Oltre a console per videogiochi come Nintendo Switch/XBOX/PS4. Sono supportati altri dispositivi o sistemi come Retro Pi, NOOBS, Debian, Ubuntu e Kodi.

