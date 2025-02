HONOR 200: lo smartphone di ultima generazione a metà prezzo su Amazon

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone che sia performante ed economico allo stesso tempo? Prova l’HONOR 200, oggi disponibile su Amazon a soli 299 euro con un mega sconto del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

HONOR 200: specifiche tecniche e funzionalità

L’HONOR 200 è uno smartphone di ultima generazione che si contraddistingue per specifiche tecniche all’avanguardia, e che oggi puoi acquistare a metà prezzo su Amazon.

Innanzitutto è dotato della piattaforma mobile Snapdragon 7 di terza generazione, con aggiornamenti completi delle prestazioni, così da garantire performance eccezionali per poter eseguire qualsiasi tipologia di operazione in maniera più fluida ed efficiente che mai.

Allo stesso tempo è dotato di una batteria di grande capacità da 5.200 mAh che ti accompagna per oltre una giornata, mentre la ricarica super rapida cablata a 100 W permette di ricaricarlo al 57% in soli 15 minuti. In più, la modalità di ricarica smart AI identifica in modo intelligente le abitudini di ricarica degli utenti modificando in automatico le strategie di protezione.

Non è da meno l’enorme schermo con protezione degli occhi HONOR Oasis e con attenuazione PWM ad altissima frequenza da 3.840 Hz, per ottenere un’esperienza visiva più coinvolgente e confortevole in qualsiasi condizione di luce esterna.

Per finire, questo modello si caratterizza anche per un design leggero a quattro curve, con solo 7,7 mm di spessore, con un’eccellente sensazione al tatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.