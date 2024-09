Honor Magic V3 UFFICIALE: è il pieghevole più sottile al mondo

Pochissime ore fa, Honor ha presentato, durante un evento speciale tenutosi a IFA a Berlino, la sua ultima innovazione nel campo dell’elettronica di consumo. Uno dei momenti clou del keynote è stato il lancio del Magic V3, lo smartphone pieghevole più sottile al mondo, dotato di specifiche e funzionalità di altissimo livello. Scopriamolo nel dettaglio nell’articolo completo.

Honor Magic V3: ecco perché comprarlo

La maggiore innovazione del Magic V3 di Honor risiede nel suo design. L’azienda ha fatto battute sulle dimensioni “corpose” del Galaxy Z Fold 6 di Samsung per un buon motivo: il Galaxy Z Fold 6 ha uno spessore di 12,1 mm, mentre il Magic V3 misura solo 9,2 mm. Questa differenza di quasi 3 mm è significativa per uno smartphone di fascia alta. Il nuovo pieghevole poi, pesa solo 226 grammi e ha una durata stimata di 500.000 cicli di piega. Sul retro presenta un’isola fotografica di forma ottagonale, mentre i lati sono realizzati in una lega di alluminio Serie 7.

Non di meno vanta un display esterno OLED da 6,43 pollici con bordi curvi e risoluzione FHD+. Il pannello principale è un’unità OLED da 7,92 pollici con risoluzione di 2.344 x 2.156 pixel. Entrambi gli schermi offrono un refresh rate LTPO a 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid e supporto per il pennino. Inoltre, raggiungono una luminosità di picco di 5.000 nits.

Sotto il cofano è equipaggiato con il processore di punta Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, abbinato a 16 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione. La batteria da 5.150 mAh supporta la ricarica rapida cablata da 66W e la ricarica wireless da 50W. Il dispositivo funziona con MagicOS 8 basato su Android 14, offrendo funzionalità AI, spazio parallelo e chiamate private intelligenti.

Il sistema fotografico infine, include un sensore principale da 50 MP con OIS (Stabilizzazione Ottica dell’Immagine), un obiettivo ultra grandangolare da 40 MP e un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom digitale 100x e OIS. Per selfie e le videochiamate invece, ci sono camere da 20 MP su entrambi i display. Honor Magic V3 è disponibile in tre colorazioni: Reddish Brown, Black e Green, e arriva con un prezzo di 1999,00€ in Europa.