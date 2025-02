HONOR Magic7 Pro a 400€ in meno: il doppio sconto di Amazon è eccezionale

Da pochissimo è stato lanciato sul mercato, ed oggi può essere tuo con una spesa minima! Si tratta dello smartphone HONOR Magic7 Pro, al momento disponibile su Amazon a soli 899 euro grazie ad uno sconto del 15% ed un ulteriore coupon di 200 euro da applicare al check-out.

Questo vuol dire che potrai risparmiare complessivamente ben 400 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della doppia promozione, è davver eccezionale!

HONOR Magic7 Pro: specifiche e funzionalità dello smartphone

L’HONOR Magic7 Pro è un gioiellino all’avanguardia che, in primis, vanta il chipset Snapdragon 8 Elite perciò è in grado di offrire velocità incredibili, multitasking senza sforzo e un’esperienza di gioco fluida ogni volta che vuoi.

Questo modello è dotato di uno schermo da 6.8 pollici che garantisce una visualizzazione impeccabile con immagini dai colori brillanti e i dettagli minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna. In più, dispone di una RAM fino a 12 GB e a uno spazio di archiviazione di 512 GB così da poter conservare qualsiasi tipologia di file e contenuto in maniera sicura e veloce.

Un’atra importante caratteristica di questo modello è la sua estesa batteria da 5.270 mAh che ti accompagna per più di una giornata anche se lo utilizzi in maniera intensiva. Allo stesso tempo, la ricarica con cavo da 100 W offre una ricarica completa in soli 33 minuti, mentre la ricarica wireless da 80 W è più pratica e versatile.

