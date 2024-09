Honor MagicPad 2 UFFICIALE: potentissimo, versatile e con uno schermo incredibile

Honor ha presentato al pubblico l’ultimo modello del suo tablet di punta, il MagicPad 2, in questi giorni a Berlino, durante IFA100, insieme al nuovo telefono pieghevole Magic V3. Questo tablet di fascia alta è progettato per competere con dispositivi come l’OnePlus Pad 2 e il Galaxy Tab S9. Ecco tutte le caratteristiche principali del nuovo dispositivo.

Honor MagicPad 2: ecco perché comprarlo

Il design del MagicPad 2 segue la tendenza del nuovo telefono pieghevole Magic V3, con un’attenzione particolare a un aspetto elegante e portatile. Con uno spessore di soli 5,8 mm e un peso di 555 g, risulta essere estremamente maneggevole e facile da trasportare.

Il punto di forza del MagicPad 2 è il display OLED da 12,3 pollici con risoluzione 3K. Lo schermo offre una frequenza di aggiornamento di 144Hz e una luminosità massima di 1600 nit, rendendolo ideale per un’esperienza visiva di alta qualità. Per proteggere gli occhi durante un uso prolungato, la compagnia ha incluso funzionalità come l’AI Defocus Display e una tecnologia di oscuramento PWM ad alta frequenza di 4320Hz.

Il MagicPad 2 non si limita solo alle prestazioni visive: è certificato IMAX Enhanced e DTS per un audio immersivo. Inoltre, integra la tecnologia Honor Spatial Audio, che amplia il campo sonoro del 25% rispetto al modello precedente. Sotto la scocca, è dotato del chip Snapdragon 8s Gen 3 di Qualcomm, ideale per il multitasking e il gaming. La batteria da 10.050mAh supporta la ricarica rapida a 66W. Il sistema operativo è Android 14 con skin MagicOS 8.0, che include funzionalità avanzate basate sull’IA, come il “Magic Portal” per l’accesso rapido a servizi e app su più dispositivi.

Infine, presenta una fotocamera posteriore da 13 megapixel e una anteriore da 9 megapixel. Tra le altre caratteristiche degne di nota ci sono il Bluetooth 5.3, tre microfoni, otto altoparlanti per un suono spaziale e il supporto per la Honor Magic Pencil 3 (venduta separatamente). Honor MagicPad 2 sarà disponibile globalmente nei colori bianco e nero, al prezzo di 599,00€ nella sua iterazione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage.