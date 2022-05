HONOR, ufficiali in Italia Magic4 Pro e HONOR Watch GS 3

HONOR annuncia l’arrivo in Italia del nuovo HONOR Magic4 Pro, che rappresenta il primo flagship della Magic4 Series dell’azienda: con un iconico design simmetrico, un display migliorato per l’esperienza visiva, capacità innovative per la fotografia e la videografia, prestazioni superiori e funzioni complete per la privacy, la nuova serie HONOR Magic4 porta la linea di punta del gruppo a un livello completamente nuovo.

HONOR Magic4 Pro

HONOR Magic4 Pro fa un enorme balzo in avanti nella fotografia e nella videografia, confezionando un’eccezionale combinazione di tripla fotocamera alimentata dalla fotografia computazionale ultra-fusion per produrre immagini ad alta definizione con una chiarezza sorprendente, ogni volta. Dotata di Magic-Log Movie Master, offre una videografia di livello cinematografico e un’esperienza di ripresa superiore rispetto ai competitors, consentendo ai creatori ancora alle prime armi di portare colori e atmosfere in stile Hollywood ai loro contenuti. HONOR Magic4 Pro è disponibile in pre-order dal 26 maggio al 3 giugno su Hihonor.com con un’offerta speciale: al prezzo di €1.099,90 sarà possibile acquistare HONOR Magic4 Pro in bundle con un caricatore wireless da 100W e un Quick Charger da 135W. Inoltre, sarà disponibile un Coupon dal valore di €100 attivo inserendo il codice AM4P100 al momento dell’acquisto.

HONOR Watch GS 3

In occasione dell’evento è stato presentato anche il nuovo HONOR Watch GS 3, pensato per gli amanti dello stile e della smart life. Il nuovo smartwatch è in grado di monitorare lo stato di salute e il proprio esercizio fisico senza rinunciare al comfort e al design. Compagno ideale per lo sport e le attività estreme, HONOR Watch GS 3 somiglia esteticamente al Watch 2, che tra l’altro trovate al momento a 159€ su Amazon, ma è dotato di oltre 100 modalità sportive e il rilevamento automatico di sei sport diversi, che consentono agli utenti di registrare e monitorare facilmente le proprie prestazioni e i propri risultati, nonché i dati sulla salute.

Il GNSS a doppia banda di frequenza offre poi una migliore capacità di localizzazione per gli sport all’aperto, consentendo agli utenti di tracciare con precisione il proprio percorso di corsa o in bicicletta. A partire dal 26 maggio HONOR Watch GS3 è disponibile all’acquisto a partire da €219,90 su Hihonor.com.