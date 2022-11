Horizon: Forbidden West PlayStation 4, questo prezzo è un invito all'acquisto

Esplora terre remote, combatti contro macchine ancora più grandi e terrificanti e incontra nuove e stupefacenti tribù al tuo ritorno nel lontano futuro post-apocalittico di Horizon. Horizon: Forbidden West è l’ultimo capolavoro di Guerrilla Games per PlayStation 4, uno dei giochi più richiesti sl mercato che oggi Amazon ha deciso di svendere letteralmente portandolo a soli 39€ dal suo prezzo originale di 70€, con uno sconto di 31,00€ (44%). Si tratta dunque di un risparmio notevole per uno gioco che tra l’altro puoi anche sfruttare su PlayStation 5: il titolo, infatti, gode dell’upgrade gratuito per la nuova console Sony, che ne migliora la qualità visiva e le prestazioni.

Horizon: Forbidden West per PlayStation 4, quasi metà prezzo

La terra sta morendo. Violente tempeste e una piaga inarrestabile funestano quel poco che resta dell’umanità, mentre nuove e tremende macchine vanno a caccia lungo i confini. La vita sulla Terra sembra destinata a una nuova estinzione e nessuno ne conosce il motivo. Toccherà ad Aloy scoprire i segreti che si celano dietro queste insidie per riportare ordine ed equilibrio nel mondo. In questo viaggio incontrerà vecchie conoscenze, stringerà alleanze con nuove fazioni in guerra e farà luce sull’eredità dell’antico passato, tutto questo cercando di avere la meglio su un nemico apparentemente invincibile.

Fai tuo questo autentico capolavoro targato Guerrilla Games per PlayStation 4 (e PlayStation 5 con l’upgrade gratuito) e potrai goderti uno dei titoli più bello di questa lunga stagione videoludica. Un picoclo gioiellino che oggi, grazie all’offerta scioccante di Amazon, puoi fare tuo a soli 39€ rispetto al suo prezzo originale, risparmiando ben 31,00€ (44%).

