Hoxe Air Tracker Tag: il set da 4 localizzatori lo paghi solo 23€ (ancora per poche ore)

Per avere sotto controllo i tuoi oggetti personali, soprattutto sei sei spesso in viaggio, prova l’Hoxe Air Tracker Tag! Oggi il kit da 4 è disponibile su Amazon a soli 23 euro con uno sconto conveniente del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta scade tra pochissime ore e gli articoli sono in esaurimento!

Hoxe Air Tracker Tag: come funziona

L’Hoxe Air Tracker Tag è l’alternativa economica dell’Apple Airtag, ed oggi puoi acquistare addirittura il set da 4 pezzi ad un prezzo piccolissimo.

Questo tracker utilizza l’app iOS “Dov’è” per trovare qualsiasi oggetto tu voglia riproducendo un suono tramite l’altoparlante integrato. In alternativa è possibile chiedere direttamente aiuto a Siri per farti indicare la posizione esatta.

Il suo peso è di soli 10,4 grammi quindi risulta essere estremamente leggero e portatile: puoi utilizzarlo per chiavi, borse, smartphone e qualsiasi altro oggetto personale. La modalità di utilizzo, inoltre, è semplicissima in quanto basta collegarlo tramite l’app “Dov’è” su iPhone, iPad o Mac.

Allo stesso tempo, il tracker ti consente di trovare anche gli oggetti più lontani attraverso i dispositivi iOS sulla rete “Dov’è”. Quando si è fuori dal raggio d’azione del Bluetooth, basterà utilizzare l’app Ricerca di iOS per trovare lo smart tag Hoxe su una mappa, o anche attivare la funzione di navigazione per guidarti nelle sue vicinanze.

Per finire, l’articolo è impermeabile (IP67) ed è alimentato da una batteria a bottone CR2032 con un’autonomia di oltre 1 anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.