HP aggiorna il firmware delle stampanti LaserJet, ma crea problemi ai toner originali

Un aggiornamento firmware rilasciato da HP sta generando gravi problemi agli utenti delle stampanti LaserJet MFP delle serie M232-M237. Il software, identificato come versione 20250209 e distribuito il 4 marzo, sta rendendo inutilizzabili persino i toner originali HP, scatenando un’ondata di proteste tra i consumatori.

L’anomalia si manifesta attraverso il error code 11 e un continuo lampeggiamento della spia del toner, impedendo completamente la stampa. Nei forum di supporto tecnico, numerosi proprietari di piccole imprese segnalano l’impossibilità di utilizzare le loro stampanti, nonostante abbiano investito in costose cartucce originali.

L’update, secondo le dichiarazioni ufficiali dell’azienda, era stato progettato per introdurre migliorie alla sicurezza e alla gestione delle cartucce, oltre a risolvere bug esistenti. Tuttavia, l’effetto ottenuto è stato opposto a quanto promesso, causando malfunzionamenti estesi e alimentando il malcontento degli utenti.

Non è la prima volta che HP si trova al centro di polemiche per questioni legate agli aggiornamenti firmware. In passato, l’azienda era stata criticata per aver introdotto blocchi software contro l’uso di consumabili non originali. Paradossalmente, questa volta sono proprio i toner originali HP a risultare inutilizzabili.

Gli utenti hanno provato diverse soluzioni fai-da-te, come la pulizia dei contatti e la reinstallazione delle cartucce, senza successo. La frustrazione si è rapidamente diffusa sui social media e nelle community online, dove si moltiplicano le richieste di intervento immediato.

Finora, l’azienda non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione, mentre cresce l’attenzione di esperti del settore e associazioni dei consumatori. Questo episodio evidenzia l’importanza di testare accuratamente gli aggiornamenti prima del rilascio, soprattutto per dispositivi utilizzati in ambito professionale.

La comunità degli utenti attende risposte concrete da HP, chiedendo maggiore trasparenza e soluzioni rapide per ripristinare la funzionalità delle stampanti coinvolte.