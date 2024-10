HP Chromebook in offerta speciale: ancora per poche ore su Amazon

Uno dei pc portatili più all’avanguardia sul mercato oggi è disponibile ad un prezzo stracciato! Si tratta dell’HP Chromebook x360, al momento acquistabile su Amazon a soli 249 euro con uno sconto speciale dell’11%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Parliamo di un’occasione unica da cogliere al volo!

HP Chromebook x360: tutte le caratteristiche tecniche del pc portatile

L’HP Chromebook x360 vanta innanzitutto il sistema operativo ChromeOS, con aggiornamenti automatici così da garantire sempre prestazioni ottimali in qualsiasi campo.

Questo modello è dotato dell’innovativo processore Intel Celeron N4120, a basso consumo energetico con frequenza fino a 2,6 GHz, che permette di effettuare qualsiasi tipologia di operazione nel modo più fluido ed efficiente possibile. In più ha 4 GB di RAM e 64 GB di memoria del disco rigido per poter archiviare tutti i file nella massima sicurezza.

Il suo display Touch da 14″ con ampio angolo di visione a 178° ha risoluzione Full HD e modalità Micro-Edge e Antiriflesso per offrire una visualizzazione sempre impeccabile con immagini nitide dai colori realistici e i dettagli minuziosi.

Un’altra caratteristica davvero impressionante è l’autonomia del laptop che arriva fino a 12 ore per poter lavorare in mobilità senza interruzioni. Per di più, grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge), si potrà caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti così da non rimanere mai a corto di energia.

