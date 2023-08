HP PC All-in-One, tutto in uno con un piccolo prezzo!

HP – PC 22-dd2002sl All-in-One è un computer desktop monocorpo, ovvero non c’è il case, ma tutta la componentistica è presente all’interno del monitor. Una soluzione che ricorda molto da vicino quella scelta da Apple per i suoi iMac. Una scelta del genere è pensata principalmente per poter inserire il computer in ogni tipo di ambiente con grande facilità e senza problemi di cavi a complicare il tutto. Lo sconto proposto oggi da Amazon è decisamente interessante, un MENO 15% che taglia il prezzo di 80 euro, per un costo complessivo di 449,99 euro!

Bello, anzi bellissimo e non devi fare nulla se non accenderlo!

Grazie alla sua natura all-in-one, questo HP PC All-in-One desktop è facile da installare e da configurare. Non ci sono cavi o componenti separati da collegare, il che lo rende ideale per coloro che non hanno familiarità con l’assemblaggio di un PC tradizionale. Basta collegare l’alimentazione, accendere il computer e si è pronti per iniziare.

PC 22-dd2002sl All-in-One è dotato di un elegante schermo da 22 pollici con risoluzione Full HD, che offre una qualità visiva chiara e nitida.

Il PC è equipaggiato con un processore Intel Celeron J4025, che offre prestazioni efficienti per tutte le attività quotidiane. La memoria RAM DDR4 da 8 GB consente di eseguire facilmente più processi contemporaneamente senza rallentamenti. Inoltre, l’unità SSD da 256 GB offre un ampio spazio di archiviazione per tutti i file, documenti e applicazioni.

La scheda grafica integrata Intel UHD 600 garantisce una riproduzione dei contenuti multimediale impeccabile, con colori vibranti e una risoluzione nitida. Questo rende PC 22-dd2002sl All-in-One ideale per l’elaborazione di foto e video, ma anche per godersi i giochi o lo streaming di film e serie TV.

Che tu stia lavorando, studiando o semplicemente navigando in Internet, il PC 22-dd2002sl All-in-One di HP soddisferà sicuramente le tue esigenze. Il tutto impreziosito da un design elegante e non banale e da un prezzo, grazie allo sconto Amazon, decisamente vantaggioso.

