Huawei Band 8 Smart Band, monitoraggio completo con sconto top Amazon!

Band 8 Smart Band è una delle ultime aggiunte alla linea di dispositivi indossabili Huawei, e offre una vasta gamma di funzionalità progettate per tenere traccia dei nostri progressi sportivi e per migliorare il nostro stile di vita. E’ un dispositivo piccolo, non è uno smartwatch di dimensioni generose come quelli proposti da altre case concorrenti, è una smartband, ma questo non significa che non sia un piccolo gioiello di tecnologia con tutte le funzioni peculiari al proprio posto! Lo sconto Amazon è interessante: MENO 17%, meno 10 euro sul prezzo di listino, 50 euro invece che 60 euro! Col mercato inondato da dispositivi a basso costo e di bassissima qualità, Huawei Band 8 Smart Band spicca per il suo rapporto qualità prezzo vincente e per le sue caratteristiche versatili ed efficienti!

Piccolo prezzo, tante funzioni

Dimensioni contenute, Huawei Band 8 è graziato da un design sottile e leggero, comodo da indossare tutto il giorno. Pesa 14 grammi, lo spessore è di 8,99 millimetri. E lo schermo? Il display è un luminosissimo Amoled da 1,47 pollici, perfettamente leggibile sotto ogni condizione di luce, e non potrebbe essere altrimenti visto che gli sport all’aria aperta sono il pane quotidiano di Huawei Band 8.

Il punto di forza di Huawei Band 8 è quindi il tracciamento delle attività sportive e del fitness in generale. Dotato di sensori decisamente efficienti, Huawei Band 8 monitora con precisione l’attività fisica dell’utente, inclusi passi, distanza percorsa, calorie bruciate e altro ancora. Inoltre, offre 100 modalità sportive preimpostate, ci sono praticamente tutte, dal ciclismo al nuoto, passando per le arti marziali, il trekking e lo yoga!

Oltre al tracciamento fitness, Huawei Band 8 offre una serie di altre funzionalità utili. Il sistema TruSleep 3 tiene traccia di ogni secondo di sonno, fornendo anche gli strumenti e i suggerimenti necessari per dormire meglio e essere in grande forma il giorno successivo. Ovviamente Huawei Band 8 supporta il monitoraggio continuo della SpO2 e della frequenza cardiaca.

E la durata della batteria? Esagerata! Fino a 14 giorni di durata e ricarica totale in circa 45 minuti, il 30% più veloce rispetto al modello precedente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.