8GB di RAM e 512GB di memoria: Realme Book Prime a PREZZO SCHOCK

Hai bisogno di un pc portatile che sia adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano? Abbiamo quello che fa al caso tuo! Si tratta del Realme Book Prime, oggi disponibile su Amazon a soli 499 euro grazie ad uno sconto conveniente del 9%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In pià, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è limitatissima!

Realme Book Prime: tutte le specifiche tecniche del pc

Il Realme Book Prime è un vero e proprio gioiellino della tecnologia, adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano.

L’audio Stereo Surround DTS ti consente di godere a pieno di un audio sensazionale a 360 gradi e privo di distorsioni, proprio come se fossi al cinema. Inoltre Thunderbolt 4 consente di trasferire dati e caricare dispositivi con estrema velocità, oltre a supportare due display esterni per video 4K.

Con una batteria da 54 Wh posizionata all’interno di un corpo ultra sottile, potenza superiore e portabilità possono coesistere. Questo vuol dire che potrai utilizzare il laptop per un’intera giornata senza nessuna preoccupazione.

In più il pc si caratterizza per la memoria LPDDR4x quindi persino i file più pesanti possono essere scaricati in un istante, mentre i giochi ti offrono una fluidità senza paragoni. Inoltre la funzione PC Connect ti consente di connettere alla perfezione i tuoi dispositivi: in questo modo, potrai accedere ai file sul tuo smartphone, trascinandoli e rilasciandoli con facilità tra vari schermi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.