HUAWEI Band 9 scontatissimo al -34%: oggi è tuo a meno di 40€

Per cominciare l’anno con un compagno di allenamento affidabile ed efficiente, prova il HUAWEI Band 9!Oggi questo gadget multifunzionale è disponibile su Amazon a soli 39 euro con un super sconto del 34%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

HUAWEI Band 9: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

Il HUAWEI Band 9 è un gadget tech di ultima generazione che è in grado di seguirti in qualsiasi attività quotidiana ottimizzando la tua routine.

Risulta essere leggerissimo grazie ad un peso di soli 14 grammi e uno spessore di 8,99 mm. Inoltre è dotato di un cinturino in materiale fluorelastomero nuovo e migliorato che è morbido, delicato sulla pelle, super comodo e ideato per durare nel tempo.

Una specifica importante del dispositivo è la sua modalità HUAWEI TruSleep 4.0 che garantisce un’analisi dell’efficienza del sonno tenendo sotto controllo la frequenza cardiaca, il livello di SpO2, la frequenza respiratoria e la respirazione anomala mentre dormi, per stare tranquillo in ogni momento.

Allo stesso tempo, grazie al modulo multicanale top di gamma e il nuovo algoritmo migliorato è possibile mantenere il ritmo anche mentre corri o ti alleni, ottenere rilevamenti migliori sulla frequenza cardiaca e misurare il livello di SpO2 così da ottimizzare le tue prestazioni.

Per finire la batteria dell’orologio è davvero potentissima e, tra l’altro, bastano 5 minuti di ricarica per usarlo fino a 2 giorni, oppure puoi ricaricarlo completamente per 45 minuti per indossarlo fino a due settimane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.