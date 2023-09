HUAWEI FreeBuds 5, suono cristallino e audio top! Anche il prezzo non è da meno!

HUAWEI FreeBuds 5 rappresentano uno dei migliori auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore sul mercato. Il fatto poi che Amazon li proponga ad un prezzo più basso di quello del sito ufficiale, con tutte le garanzie della spedizione Prime, ci fa capire quanto questa proposta sia decisamente allettante. Spendendo 139 euro avremo tra le mani, pardon, nei nostri padiglioni auricolari delle cuffie di altissima qualità, sia in ambito musicale, sia in quello del semplice audio telefonico. HUAWEI FreeBuds 5 sono auricolari Premium assolutamente da non sottovalutare. L’offerta Amazon è da non perdere!

Che design e che audio!

Una delle caratteristiche più interessanti di Huawei FreeBuds 5 è la loro qualità audio eccezionale. Forniscono un suono chiaro, dettagliato e bilanciato che permette di godere di ogni sfumatura musicale. Inoltre, sono dotati di driver altoparlanti Premium con bassi intensi, che garantiscono una riproduzione audio cristallina a tutte le frequenze, esaltando tanto gli alti quanto i bassi. Senza dimenticare i medi ovviamente!

Inoltre, troviamo l’equalizzazione adattiva con frequenza ultra-ampia: HUAWEI FreeBuds 5 regolano in tempo reale il suono tenendo conto di indossabilità e livello del volume, in un range che va da 100 Hz a 2000 Hz, per offrire un’esperienza di ascolto personalizzata.

Grazie alla loro tecnologia di cancellazione attiva del rumore, Huawei FreeBuds 5 offrono un’esperienza di ascolto immersiva. Questa caratteristica permette di bloccare i rumori esterni indesiderati, consentendo di godere appieno della musica senza distrazioni. Sono dotati di tre microfoni con algoritmo Deep Neural Network per migliorare la voce e ridurre il brusio di sottofondo. Non dobbiamo sottolineare poi il loro design ergonomico e assolutamente originale: si adattano comodamente all’orecchio senza provocare fastidio anche dopo lunghi periodi di utilizzo.

E proprio parlando di lunga durata un’altra caratteristica che rende Huawei FreeBuds 5 esaltanti è la durata della batteria. Offrono una riproduzione musicale continua fino a 4-6 ore con una sola carica, e grazie al loro case di ricarica portatile, che può fornire fino a 20 ore di autonomia aggiuntiva, non bisogna preoccuparsi di rimanere senza batteria durante l’uso quotidiano. Non male, vero?

Oltre all’eccezionale qualità audio e all’autonomia della batteria, Huawei FreeBuds 5 sono anche dotati di una serie di funzioni smart che li distinguono da altri auricolari wireless sul mercato. Ad esempio, grazie al loro sensore di prossimità, possono rilevare se sono stati rimossi dall’orecchio e mettere automaticamente in pausa la riproduzione audio. Inoltre, sono compatibili con gli assistenti vocali come Siri o Google Assistant, consentendo di controllare la musica o l’impostazione del volume tramite comandi vocali.

